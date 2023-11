Le scuole si aprono all’esterno. Via agli open day per le famiglie

Quello che si avvicina è forse il periodo più importante dell’anno, quello in cui la scuola si apre all’esterno con i quattro Open Day rivolti a famiglie e studenti che si apprestano a iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado. L’anteprima di questa serie di appuntamenti del Polo ‘Carlo Urbani’ è oggi, alle ore 18 (nella sede di via Legnano a Porto Sant’Elpidio). Nell’aula magna la dirigente scolastica Laura D’Ignazi con i suoi collaboratori, presenterà l’offerta formativa dell’istituto che ha sedi staccate anche a Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio, e che conta oltre 1000 iscritti, centinaia di docenti, compresi quelli di sostegno. Al termine sarà offerto un buffet, curato da studenti e docenti dell’enogastronomico. L’occasione sarà utile per illustrare i diversi indirizzi e le rispettive articolazioni proposte dal polo ‘Urbani’ dal liceo scientifico all’istituto tecnico economico, dal professionale per i servizi dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera a quello per la sanità e l’assistenza sociale, dall’indirizzo con curvatura biomedica a quello sportivo a molti altri ancora. Senza dimenticare gli importanti corsi serali, seguiti dagli adulti. Fiore all’occhiello del polo sono le iniziative di internazionalizzazione come l’Erasmus+, le certificazioni, linguistiche, informatiche e di altro tipo, la multimedialità. Durante gli incontri si parlerà anche della settimana di lezione su cinque giorni dal lunedì al venerdì e del nuovo indirizzo organizzato su quattro anziché cinque anni, degli stage in aziende. Gli altri appuntamenti dell’Open Day sono il 26 novembre, il 16 dicembre, il 14 e e il 20 gennaio; la domenica la scuola sarà aperta al mattino e al pomeriggio dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30, mentre il sabato solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19.