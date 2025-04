Le sfide della scuola. Nasce il liceo musicale: "Abbiamo venti iscritti"

Il fermano è ormai pronto ad avere il suo liceo musicale, se ne parlava da diversi anni, hanno provato a coinvolgere iscritti altri istituti scolastici, oggi ci riesce il liceo scientifico T.C. Onesti che dal prossimo anno scolastico avrà 20 studenti dell’indirizzo musicale. Grande l’emozione del dirigente Emiliano Giorgi che ha voluto al suo fianco la direttrice dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’amico e tutti i soggetti coinvolti nel territorio, per quello che chiama un nuovo inizio: "Sono emozionato perché si tratta del mio primo incarico come dirigente e assistiamo alla nascita di un nuovo corso. E’ un’ottima notizia, una vittoria per il liceo scientifico e per tutta la comunità di Fermo, ma anche di Ascoli e Macerata che non hanno questo percorso. Di questi giorni la richiesta di alcuni studenti fermani che facevano i pendolari ad Ancona per l’indirizzo musicale, le famiglie sono disposte a far perdere un anno ai ragazzi per iscriverli qui. Abbiamo raggiunto i 20 iscritti, vediamo se accogliere altre richieste. Resta una vittoria delle istituzioni, esempio di come va gestito il territorio". In tanti ci hanno lavorato, la docente De Angelis che ha fatto orientamento, l’insegnante del liceo musicale di Pesaro Eleonora De Angelis che ha fatto da consulente e che insegnerà qui, la Provincia, lo stesso ufficio scolastico regionale che spiega: "Questa è stata una grande conquista, un liceo musicale qui mancava, le altre realtà marchigiane stanno per unirsi in una rete e questo darà una maggiore forza a ciascuno. È un indirizzo fortemente voluto dal preside, il collegio ha positivamente accolto la proposta, ci ha lavorato il consiglio di istituto, la Provincia e poi la Regione. Era un passaggio che mancava in una zona con scuole medie a indirizzo musicale, il conservatorio, mancava solo la scuola superiore, noi abbiamo accolto la richiesta nell’immediato, era un impulso fresco e forte del preside. Una scommessa vincente che non finisce qua, cercheremo di aggiungere il liceo coreutico, di solito sono insieme, siamo pronti a dare un ulteriore appoggio. In un momento di denatalità la scuola delle Marche deve dare maggiori offerte e qualità. Gli alunni degli anni che verranno andranno a scuola e troveranno possibilità vicine ai loro talenti".

Un’evoluzione naturale per il direttore del Conservatorio Piero D’Egidio: "Si colma il buco di una filiera, oggi si passa attraverso il liceo per arrivare al conservatorio. Non c’è conflittualità, ogni forma di integrazione è gradita e la struttura del nostro conservatorio, in questi giorni convulsi di riorganizzazioni e di sistemazione organico, è pronta ad accogliere questi studenti. Ho recuperato un po’ di fondi, europei di Pnrr orientamento, da dedicare all’interazione col liceo scientifico, il 7 maggio saremo qui, il sistema scuola investe, è un indirizzo che costa, con lezioni individualizzate sui diversi strumenti, dunque l’apertura qui è un riconoscimento ad un territorio che se lo merita". Al battesimo anche l’assessore comunale Micol Lanzidei, il presidente del consiglio Francesco Trasatti, in una città per cui la musica è trainante. E poi il presidente della Provincia Michele Ortenzi, al riconoscimento di questo indirizzo hanno lavorato la dirigente Clarissa Claretti e Laura Lupi, il presidente del Conservatorio Igor Giostra parla di una mentalità vincente, in una città che ha la musica nel suo Dna.

Angelica Malvatani