Le sfide dell’ospedale Murri. Chirurgia e gastroenterologia sempre più fianco a fianco

La chirurgia e la gastroenterologia sempre più fianco a fianco all’ospedale Murri, a erogare risposte sempre più complesse. "Dall’inizio di quest’anno, nella nostra Unità operativa complessa abbiamo operato 120 colon di cui 80 per neoplasia e 20 resezioni gastriche con una ventina di resezioni epatiche e 110 colecistectomie", sono i numeri forniti dal direttore della Uoc Chirurgia dell’ospedale Murri di Fermo, Silvio Guerriero, per un reparto che continua a garantire alti standard e una cospicua attività chirurgica che intensifica i rapporti con le Uoc di Oncologia e Gastroenterologia sulla scia dell’efficiente multidisciplinarietà. "Dal primo ottobre, poi, nella nostra unità operativa complessa, ha preso servizio Massimiliano Rimini, valente ed esperto chirurgo proveniente dall’ospedale Torrette di Ancona dove si occupava di chirurgia d’urgenza e chirurgia di parete". Nella Uoc guidata da Silvio Guerriero si registra anche una importante attività dell’ambulatorio proctologico. La Uoc, infatti, dispone di un ambulatorio dedicato alla diagnosi, alla cura ed allo studio di patologie ano-rettali benigne e correlate a patologia infiammatoria cronica intestinale. Per questo da quest’anno è nata una collaborazione con la Uoc Gastroenterologia dedicando un ambulatorio specifico alla patologia infiammatoria cronica intestinale per pazienti Mici seguiti dalla gastroenterologia. "Un ulteriore servizio, non scontato, quello dell’ambulatorio proctologico, che ha implementato la lista dell’offerta clinica e ambulatoriale della nostra Chirurgia per rispondere alle esigenze dell’utenza con crescente professionalità e specializzazione del personale della Chirurgia del nostro ospedale Murri", aggiunge il direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta. "La sanità marchigiana è ricca di numerose eccellenze che grazie al lavoro di questa Giunta regionale sono sempre più diffuse sul territorio regionale, precisa l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, Grande l’attenzione rivolta alla diagnosi che consente di avviare tempestivamente le cure necessarie". L’ambulatorio proctologico, seguito da Emanuele Caproli, si occupa inoltre dello studio e del trattamento di patologie del comparto posteriore del pavimento pelvico e dello studio di patologie maligne. "Ad oggi - i dati forniti da Caproli, dall’inizio dell’attività sono stati eseguiti 92 interventi e 582 visite".