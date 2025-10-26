Le speranze di Maffei: "Sanità, a Calcinaro consiglio di ascoltare i tecnici e gli operatori"

La conosce nel profondo la sanità marchigiana Claudio Maria Maffei, medico, da tempo propone, sui social, riflessioni lucide e attente proprio sull’organizzazione di cure e attività sanitarie nelle Marche. A Fermo ha tenuto poche settimane fa una conferenza proprio per sollevare problemi e suggerire possibilità. Per questo è diventata subito virale una lettera che ha voluto scrivere al neo nominato assessore alla sanità, Paolo Calcinaro, con alcuni consigli non richiesti per affrontare le prossime settimane e poi le sfide enormi che lo attendono. "Innanzitutto gli voglio dire complimenti e buon lavoro. Che di lavoro ne avrà tanto e che sarà difficile lo sa già perfettamente come tutti sanno perfettamente che lei ce la metterà tutta. Ma mettercela tutta, anche troppa, non basterà, come l’esperienza del suo predecessore dimostra". Secondo Maffei, la prima cosa da fare è prendere tempo: "Sfrutti la sua ignoranza in tema di sanità per farsene al più presto una idea sua. Non si preoccupi, quanto a ignoranza sulla sanità è in buonissima compagnia. La stragrande maggioranza dei consiglieri regionali ne sa poco come lei. Non parta con dichiarazioni e idee precostituite buone per la campagna elettorale, ma pessime per i cittadini. Si prenda qualche settimana per studiare e capire partendo dal confronto con qualche tecnico indipendente che la aiuti a costruirsi una sua idea dei problemi della sanità nazionale e regionale in modo da filtrare le mille cose che le verranno dette e chieste". Oggi, scrive ancora Maffei, "per governare la sanità occorre umiltà e capacità di vedere la tutela della salute in modo nuovo. Con la popolazione che invecchia e le risorse contate, bisogna rendere razionale la rete ospedaliera asciugandola e rendere i servizi territoriali capillari e vicini ai più deboli potenziandoli. A Calcinaro dico di farla subito questa scelta certo avendola prima maturata e condivisa. La forza della sanità sono i suoi operatori e quindi dia spazio ai loro bisogni e alle loro idee. E faccia lo stesso con i cittadini e chi li rappresenta". La sanità non deve essere nomine politiche o scelte dettate dall’altro: "Scelga direttori e dirigenti sulle cui spalle valga la pena di salire e lasci stare quelli che si abbasserebbero a tutto pur di rimanere al loro posto. Non è più tempo di aprire continui cantieri senza finirne uno, così si sta inguaiando la sanità marchigiana e tutta la Regione tra debiti, false promesse e scelte sbagliate e probabilmente illegittime che manco gli competono. Calcinaro, si ricordi che i marchigiani hanno bisogno di politici che lavorino bene oltre che molto come lei sicuramente farà".

Angelica Malvatani