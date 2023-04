Le spose curvy alla ribalta Da Montegranaro a Milano

I concetti di body positivity e empowerment femminile, quel volersi vedere e sentire belle e attraenti in abito da sposa anche quando le forme sono fuori dai soliti canoni, sono fondanti per una moda che deve essere intesa come sempre più inclusiva. Lo sanno bene le designer Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli che, da anni, puntano a dare risposte a giovani spose curvy, sviluppando un proprio metodo e creando splendidi abiti senza ‘Senza taglia’ nell’atelier ‘Sposa Curvy’ di Montegranaro. L’ultima collezione del brand è stata protagonista di un evento organizzato dalla Map Communication, a Milano, in concomitanza con la fiera del wedding, Sì Sposaitalia. E la presentazione delle nuove proposte di abiti da sposa curvy avvenuta nella capitale della moda, che ha visto ospiti la conduttrice televisiva Michelle Carpente e la modella Giulia Accardi, è stata più di un momento squisitamente fashion. È stata la dimostrazione che un mondo sposa all’avanguardia è possibile, che si possono dare risposte a donne curvy che si apprestano al matrimonio e che hanno il diritto di provare e scegliere il proprio abito da sposa, opzione di solito quasi impraticabile per spose dalla taglia 44 in su.

È stato lanciato un forte messaggio di moda inclusiva: "Per il nostro brand non esistono ‘donne sbagliate’. Non sono le forme che devono adeguarsi al vestito, ma l’esatto contrario", dicono le due designer. All’evento, una curvy specialist ha spiegato come scegliere l’abito perfetto, mentre alcune modelle curvy hanno indossato i nuovi capi ’SenzaTaglia’: "Il nostro atelier si fa portavoce di una filosofia della bellezza che supera i preconcetti di una moda standardizzata a favore di una visione ‘senza taglia’ che è divenuta concreta attraverso il metodo sartoriale che prende il nome proprio da questa filosofia".

Marisa Colibazzi