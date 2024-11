Le star locali in tv per il docufilm su Spontini

Debutta domani alle 22.50 su Rai5, ed in seguito su Rai Play, il docufilm ’Gaspare Spontini, Celeste amore’, dedicato al grande compositore e filantropo di Maiolati Spontini (1774-1851) di cui si celebrano i 250 anni dalla nascita. Nel lungometraggio presenti anche due attori elpidiensi: Simona Ripari sarà coprotagonista, ricoprendo il ruolo di Celeste Erald, moglie di Gaspare Spontini (interpretato da Lodo Guenzi de ’Lo Stato Sociale’); mentre Marco Brandizi vestirà i panni di Napoleone. La pellicola è prodotta e realizzata da SubwayLab casa di produzione indipendente marchigiana, con il sostegno di Regione Marche-assessorato alla Cultura e di Marche Film Commission Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con Comune di Maiolati Spontini, Comune di Jesi e la Fondazione Pergolesi Spontini.

Un prodotto interamente marchigiano, insomma, con un tocco elpidiense che non potrà passare inosservato: la trama, infatti, verte sulla storia del musicista raccontata dal punto di vista della moglie, immaginariamente catapultata nei giorni nostri per raccontare ad una ragazzina della generazione Z, chiamata Rachele, l’affascinante vita del marito, accompagnandola nei luoghi più iconici e suggestivi. Un ruolo importante per Simona Ripari, che incarnando i valori di Celeste Erald funge, nella pellicola, da messaggera e da ponte tra vecchie e nuove generazioni, tra storia e presente. La fiction, il cui soggetto è stato scritto da Marco Cercaci e Marco Spagnoli, con la sceneggiatura di Claudio Centioni e la regia di Andrea Antolini, Alessandro Tarabelli, Diego Morresi, vede anche la presenza di molti musicisti marchigiani: tra gli altri, spiccano il nome di Raphael Gualazzi e quello di Dardust (Dario Faini). Appuntamento allora a domani sera, ore 22.50 Rai 5 per poter immergersi in una storia d’amore e di musica, occasione per raccontare un territorio, quello marchigiano, fucina di veri e propri giganti dell’Opera che fra il ‘700 e l’800 hanno emozionato e continuano a strabiliare i teatri di tutto il mondo. Con il coinvolgimento di storici e artisti, il docufilm cerca di mettere in luce le cause di quel fermento, scoprendo infine la vivacità della scena musicale di questa poliedrica e sorprendente regione. In città cresce la curiosità per un prodotto televisivo che vedrà protagonista, per l’appunto, anche Porto Sant’Elpidio grazie alla presenza dei due attori, Simona Ripari e Marco Brandizi.

Nadir Tomassetti