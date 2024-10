Le stelle della stagione di prosa

E’ una stagione di prosa del ‘Cicconi’ in larga parte, abbozzata tra Amat, ex assessore, Matteo Verdecchia, e responsabile dell’ufficio cultura, Lorella Paniccià, quella che prende il via il 5 novembre e, soprattutto, è una stagione che si farà, nonostante il commissariamento del Comune. "Non era scontato che si riuscisse a portare a termine la programmazione teatrale, ma abbiamo mantenuto alta l’attenzione e la considerazione per l’aspetto culturale e per un teatro che è patrimonio della città e che andava mantenuto" le parole della sub commissaria Cinzia Picucci (che ha portato i saluti della commissaria Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, impossibilitata ad essere presente) presentando la stagione insieme alla Paniccià e al direttore dell’Amat, Gilberto Santini.

Sono 7 gli spettacoli in cartellone (uno dei quali fuori abbonamento) con grandi protagonisti, commedie, classici e titoli moderni che coniugano divertimento, profondità e intelligenza. Si comincia il 5 novembre con una divertente commedia ‘Chi è io?’, con Francesco Pannofino, Eleonora Ivone e Emanuela Rossi. Il 16 novembre, Antonio Milo e Adriano Falivene, due tra i volti più colorati della saga Tv il ‘Commissario Ricciardi’ di Maurizio De Giovanni, sono protagonisti di ‘Mettici le mani’ con Elisabetta Mirra per la regia di Alessandro D’Alatri. Il 4 dicembre Cesare Bocci & il Duo Saverio Mercadante propongono ‘4/3/1943… Lucio Dalla!’ un viaggio, fra musica e parole di uno dei più grandi cantautori italiani.

Il 31 dicembre, Luca Bizzarri e Francesco Montanari, con David Sebasti e Mauro Marino, ne ‘Il medico dei maiali’ di Davide Sacco (testo vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022). Il 5 marzo, Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano sono interpreti di ‘Strappo alla regola’, nuova commedia di Edoardo Erba. Il 28 marzo, il gradito ritorno di Michele Placido con ‘Pirandello. Trilogia di un visionario’. Fuori abbonamento (15 euro platea, 10 euro galleria), il 7 marzo, Isabel Russinova in ‘Duse. Come vento soffiato dal mare’ dedicato alla grande attrice nel centenario della morte. Leggermente ritoccati i prezzi "per allinearci con quelli delle altre stagioni" è stato precisato. Abbonamenti a 6 spettacoli: platea 130 euro, galleria 115 euro, (ridotto 115 e 100 euro) in vendita alla biglietteria del ‘Cicconi’ dal 24 al 27 ottobre per i rinnovi; dal 28 al 30 ottobre, per i nuovi abbonati. Biglietti (dal 31 ottobre): 25 euro e 22 euro. Info: 347/6467171.

