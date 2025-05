Le stelline della televisione per sensibilizzare sull’autismo

Nello stadio nuovo di Porto San Giorgio in via D’Annunzio alle ore 9,30 di questa mattina scenderanno in campo la Nazionale Angeli della TV contro l’associazione Philia per disputare la "Partita della solidarietà". Finalità dell’evento è la sensibilizzazione verso l’autismo e contro la discriminazione dei ragazzi che ne sono affetti. L’iniziativa fa parte di una rassegna più ampia, la Stagione Lilla, un progetto che si sviluppa nel corso di tutta la stagione con l’obiettivo di promuovere valori di equità, diritti e accessibilità per tutti.

La Partita della Solidarietà, patrocinata dai Comuni di Porto San Giorgio e Fermo, vuole coinvolgere la cittadinanza sui temi della disabilità in generale e dell’autismo in particolare, valorizzando la "diversità" attraverso l’inclusione: "Sarà una giornata dedicata al divertimento, allo sport e allo stare insieme con al centro il tema della disabilità" ha detto l’assessore alla cultura e alle politiche sociali Carlotta Lanciotti. "La lotta contro l’autismo passa anche attraverso momenti come questo" aggiunge il consigliere comunale Giuseppe Maccarrone.

Interverranno Brando Ephrikian, Cristian Forti, Daniele Schiavon, Devilà, Manuel Marascio, Jamal in arte FAVELAS, Michael Castorino, Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli. Madrina della manifestazione sarà Valentina Pesaresi. Il ricavato della Partita della Solidarietà (il biglietto di ingresso è di 4 euro) sarà devoluto all’Associazione Philia Odv che promuove l’inclusione attraverso progetti di integrazione sociale e lavorativa per ragazzi con autismo e con disabilità. Philìa è una associazione nata nelle Marche con l’intento di trattare e guardare l’autismo con occhi diversi, appoggiandosi ad un team di professionisti di assoluto livello. ’Rendere possibile l’impossibile’ è il suo proposito.

Silvio Sebastiani