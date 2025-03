‘Le strade dell’amore . Fede e omosessualità’. Domani ultimo incontro

Domani, ultimo appuntamento del ciclo ‘Le strade dell’amore. Fede e omosessualità. Cammini possibili’, nell’oratorio della chiesa di Santa Maria, alle ore 21,15. Incontri organizzati dal Centro Culturale San Rocco, in collaborazione con la Tenda di Gionata e l’Unità Pastorale di Montegranaro. A quest’ultimo incontro interverrà il gesuita, padre Pino Piva, autore di ‘Dignità e responsabilità. Un cammino di liberazione spirituale per tutt*’ (Il Pellegrino, 2024) insieme a Gianni Geraci, voce storica dei gruppi di cristiani Lgbt+ in Italia. Padre Piva parlerà di un percorso di integrazione personale, partendo dalla riflessione sull’importanza della dignità personale e della responsabilità reciproca, per costruire comunità più accoglienti e autenticamente cristiane. Geraci racconterà di come i valori cristiani possano generare dinamiche di liberazione personale, sociale e spirituale dalla paura della diversità.