Le strutture sportive sono in regola

"I bandi indetti dalla precedente Amministrazione comunale nell’ultimo anno di mandato riguardanti la concessione dell’impianto sportivo del tennis La Pinetina (agosto 2021) e del Palazzetto dello sport (ottobre 2021) erano stati lasciati senza firma delle convenzioni e con alcune anomalie dovute a problematiche createsi con i concessionari a partire dalla metà del 2021". L’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, delimita in maniera molto accurata da un punto di vista temporale i fatti per i quali critica la Giunta di Nicola Loira riferendoli a periodi in cui l’attuale sindaco, Valerio Vesprini, non era più assessore allo sport, ad evitare che potessero essere attribuite a lui le responsabilità.

"Con estrema soddisfazione – dice Senzacqua – diamo notizia della regolarizzazione di alcuni contratti di concessione relativi a strutture sportive cittadine. Questo importante risultato è arrivato al termine di un lavoro certosino, svolto in prima persona sotto la guida del sindaco Valerio Vesprini e con il supporto degli uffici". L’assessore sostiene di aver ricostruito tutte le vicende intercorse negli innumerevoli incontri avvenuti in precedenza con gli aggiudicatari dei bandi che, quasi sempre, si erano conclusi con un nulla di fatto. Poi, tornando a criticare l’amministrazione Loira afferma che: "Grazie al nostro impegno ed alla disponibilità dei gestori, che hanno provveduto sino ad oggi ad una conduzione responsabile delle strutture, abbiamo finalmente regolarizzato tutte le convenzioni, risolvendo la poco piacevole questione ereditata". Secondo lui, è un risultato che va a sommarsi alle assegnazioni precedenti al 2021 che risultavano invece regolarmente sottoscritte. Guarda caso, il riferimento è ad un periodo in cui l’assessore allo sport era ancora l’attuale primo cittadino.

"Possiamo quindi dire – conclude Senzacqua – che tutte le strutture sangiorgesi sono ora in regola, sia per quanto concerne il pagamento di corrispettivi e canoni che per le procedure di affidamento. Colgo l’occasione per ringraziare i gestori delle strutture sportive per la dedizione dimostrata verso il patrimonio cittadino, rinnovando loro l’invito a mantenere con la massima cura i beni assegnati. Da parte dell’Amministrazione comunale c’è la disponibilità a non far mancare loro vicinanza e sostegno, come già dimostrato in questi primi mesi di mandato". Silvio Sebastiani