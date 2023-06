Le tamerici verranno rimosse ma resteranno sul lungomare

Le tamerici verranno spostate, ma la maggior parte delle 34 definite dal botanico in buona salute e trasferibili, non faranno molta strada: l’ipotesi è di utilizzarle per la realizzazione del viale alberato che il progetto prevede venga insediato tra la passeggiata e la carreggiata del lungomare. Quindi resteranno sul lungomare, ma spostate dal centro al lato est dello stesso. Se n’è parlato ieri nella conferenza stampa indetta per presentare il progetto esecutivo di rifacimento del lungomare primo stralcio zona sud. D’accordo con il progettista Alessio Marini sulla sorte delle tamerici l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli. Perplessità da parte del sindaco Valerio Vesprini, secondo cui dovrebbe essere l’agronomo a stabilire il tipo di essenze arboree da piantare. L’avvio della conferenza da parte del primo cittadino è stato un po’ polemico verso la passata amministrazione che, ottenuto il finanziamento Pnrr di 4 milioni di euro e approvato un progetto di massima, lo ha poi messo da parte senza lavorarci su perdendo del tempo con il rischio della perdita del finanziamento: “Noi invece – ha precisato il sindaco - abbiamo fatto subito uno studio di fattibilità con il doppio senso di marcia, poi siamo passati al senso unico e deciso di iniziare i lavori partendo da sud”. La parola all’architetto Alessio Marini dello studio Arkteam autore del progetto: “Abbiamo apprezzato la scelta di portare il senso unico su tutto il lungomare perché naturalmente crea più spazio sia per la passeggiata che per la pista ciclabile che è stata poi adeguata a 3 m, quindi a livello di ciclovie adriatica e favorendo anche il discorso del viale alberato, tra la passeggiata e la carreggiata, che ha una funzione di filtro di barriera naturale per la stessa passeggiata. Altro elemento qualificante è che la riqualificazione riguarderà non solo il lato est del lungomare ma anche quello ovest così da avere una visione complessivamente unitaria. E’ stata quindi la volta dell’assessore Salvatelli il quale ha precisato la tempistica dell’intervento: 30 luglio è il termine ultimo per la firma del contratto con la ditta che eseguirà i lavori; nei prossimi giorni la Stazione unica appaltante della Provincia eseguirà l’appalto; nel contratto farà mettere che nel periodo maggio-settembre i lavori dovranno essere sospesi per non creare intralci all’attività balneare. Inoltre farà in modo che entro il 2024 sarà compiuto il 30% dei lavori. Alcuni dati progettuali: Il lungomare sarà fruibile e accessibile a tutti anche agli ipovedenti, ci sarà l’illuminazione stradale e quella scenografica con paletti a terra, panchine progettate, le ricariche per le bici elettriche, pergole ombreggianti e porta bici, la videosorveglianza.

Silvio Sebastiani