Le telecamere di ‘Geo &Geo’ ad Amandola, Montefelcone e Montefortino

La promozione del territorio si fa anche attraverso programmi televisivi di richiamo, e spesso l’area dei Sibillini viene scelta da trasmissioni seguitissime e apprezzate a livello nazionale per ricoprire paesaggi e storia di grande fascino. Dopo il servizio della trasmissione ‘Linea Verde’ di Rai Uno, andata in onda alla fine di febbraio con alcune riferimenti alla produzione agro alimentare di Amandola e al Festival di ‘Diamanti a Tavola’; i borghi di Amandola, Montefelcone Appennino e Montefortino tornano ad essere attenzionati dalla nota trasmissione ‘Geo &Geo’ andata in onda nei giorni scorsi su Rai Tre, con un servizio questa volta dedicato al ‘Cammino dei frati Cappuccini’ lungo la dorsale Appenninica delle Marche che da Fossombrone – raggiungeva il Santuario della Madonna dell’Ambro. La giornalista Angela Serracchioli parte da Amandola raccontando le origini della città, menzionato la storia della Sibilla e del Guerrin Meschino, per approdare all’Abbazia di San Ruffino, e raggiungere quindi al Convento degli osservati di Montefalcone Appennino per poi arrivare in cima alla rupe dove sorge e domina il piccolo borgo che guarda dall’alto due vallate. Piccole di storia e cultura che spingono appassionati a visitare questi luoghi, ma anche tanti residenti del territorio marchigiano che scoprono attraverso queste programmai gioielli di storia di cui non erano a conoscenza. Il sindaco di Montefalcone Giorgio Grifonelli, ha molto apprezzato l’iniziativa e l’efficacia promozionale di questi progetti.

a.c.