Le televisite per malati cronici: "Così gestiamo i pazienti. Ora serve un neuropsicologo"

La cura è anche un gesto di vicinanza, un’attenzione costante, un impegno reale. È quello che si concretizza all’unità operativa di neurologia del Murri, diretta da Patrizio Cardinali, che ha consolidato la pratica delle televisite: "Si tratta di uno strumento efficiente e assodato. Il Covid ha intaccato il rapporto vis à vis tra paziente e medico ma ci ha anche dato un’importante opportunità di crescita che noi abbiamo colto al volo avendo come specialità la presa in carico (Pic) di malattie croniche. Le visite per i pazienti affetti da malattie croniche neurodegenerative, come ad esempio la demenza, la Sla, la Sclerosi multipla, avvengono in spazi ambulatoriali prefissati con visite periodiche". La Regione Marche, nel periodo Covid, tramite Asur, ha messo a disposizione una piattaforma (la BigBlueButton) per le televisite, pratica prevista nell’ambito più ampio della medicina, e che annovera ad esempio anche il teleconsulto, la teleassistenza tra professionisti, i telemonitoraggi e l’analisi dei parametri tramite app. "Noi, tramite le televisite – spiega Cardinali – possiamo agevolmente interagire con i pazienti e con i caregiver. Conclusa la fase acuta del Covid, abbiamo comunque voluto continuare ad utilizzare questo importante strumento, dedicandolo ai pazienti con disabilità gravi (dunque con difficoltà di spostamento) prevalentemente con demenza. Attualmente seguiamo circa 2.500 malati cronici. Nel 2021 abbiamo effettuato 339 televisite ed oggi ne effettuiamo circa 8 a settimana, per un ammontare pari a circa 200 pazienti. Possiamo dunque sorvegliare i pazienti e dare istruzioni ai caregiver. Via mail inviamo le ricette, i piani terapeutici e le relazioni mediche. I caregiver, tramite televisita, possono anche interfacciarsi con la nostra neuropsicolog".

Cardinali assicura che ci sarà per il futuro un nuovo slancio all’attività a distanza che facilita la vita dei pazienti e delle famiglie: "Per la nostra Neurologia siamo in sintonia con l’Ast per implementare le ore dei neurologi al Cdcd (Centro Demenze e Declino Cognitivo) che oggi, per circa 2000 persone seguite, conta un neurologo a 12 ore. Il Cdcd, di cui abbiamo la responsabilità scientifica, si trova a Montegranaro. Attualmente al servizio occorre un neurologo ad hoc. Siamo al lavoro con la direzione per la stabilizzazione di almeno un neuropsicologo, e per la creazione di una equipe stabile con un assistente sociale per la collaborazione con l’Ambito".

Angelica Malvatani