‘Le Vele di San Ruffino’, sport e turismo vanno a braccetto

Nel corso degli anni è divenuto un grande evento sportivo, che ha unito i comuni montani di due provincie, con l’intento di promuovere il turismo e la cultura del territorio. E’ stata presentata ieri nella sala riunioni della Carifermo di Fermo, la 15esima edizione della regata velica ‘Le Vele di San Ruffino’, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio nelle suggestive acque del lago di San Ruffino ai piedi dei Sibillini. "Siamo partiti 15 anni fa con l’idea di portare una regata in un lago di montagna – spiega Stefano Castori, ideatore e organizzatore – nel corso del tempo l’evento è divenuto un’importante volano di promozione turistica di tutto il territorio. Nell’occasione i comuni aprono musei e chiese, le aziende mettono in mostra i loro prodotti di eccellenza. In più si svolgeranno quelle iniziative consolidate: esposizione di prodotti locali, passeggiata a piedi e a cavalli a bordo lago, si svolgerà anche un’estemporanea di pittura e un reportage fotografico. Ringraziamo i Comuni che hanno creduto nel nostro progetto, la Cna e Camera di Commercio, Regione Marche, il Consorzio di Bonifica che ci mette a disposizione il lago". Intorno alla manifestazione si è creato negli anni grande entusiasmo da parte delle amministrazioni, presenti: Annalisa Cerratani, assessora al turismo di Fermo; Marco Marinangeli, consigliere regionale; Emiliano Tomassini presidente Cna Fermo; i sindaci Matteo Pompei (Monte San Martino); Fabrizio Vergari (Santa Vittoria in Matenano); Giorgio Grifonelli (Montefalcone Appennino); il vice Giuseppe Pochini (Amandola comune detentore del trofeo) e Smerillo. A turno gli amministratori hanno ribadito l’importanza di questa manifestazione, che ha avuto il merito negli anni di abbattere i campanili, incentivare il turismo con una formula di turismo slow che apprezza la natura, i piccoli borghi e le eccellenza gastronomiche e artigianali. Scenderanno in acqua circa 40 equipaggi provenienti da tutta Italia, ad ognuno di loro sarà abbinato un comune. "Le barche saranno in acqua dal pomeriggio di venerdì per le prove – spiega Carlo Iommi della Lega navale di Porto San Giorgio – sabato e domenica le gare Optimist, Ilca e Open skiff".

Alessio Carassai