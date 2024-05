Le Vele di San Ruffino tra natura, sport e relax

Tutto pronto per la regata velica ‘Vele di San Ruffino’ giunta alla sua quindicesima edizione, che si svolgerà oggi e domani in Amandola, nel suggestivo specchio d’acqua a due passi dai Sibillini. Scenderanno in acqua circa quaranta equipaggi provenienti da tutta Italia, con imbarcazioni classe Optimist, Ilca e Open skiff, ad ognuno di loro sarà abbinato un comune fra i partecipanti: Amandola (detentore del trofeo), Monte San Martino, Montefalcone Appennino, Smerillo e Santa Vittoria in Matenano, la sommatoria dei punti decreterà il vincitore. Le gare partiranno oggi dalle 14,30 e domani dalla 10. Sulla regata velica ha espresso il suo personale pensiero anche Michele Maiani, presidente del Consorzio di Bonifica che gestisce l’invaso. "Abbiamo due funzioni fondamentali – spiega Michele Maiani – le attività di bonifica e manutenzione idraulica del reticolo idrografico, e l’alimentazione degli impianti di irrigazione, sfruttando l’accumulo di acqua delle dighe che poi vengono rilasciate. Da anni però apriamo le dighe, le rendiamo fruibili".

"Parliamo di un bene demaniale – continua –, che è di proprietà della collettività che può essere usato anche a fini ricettivi, inoltre l’acque è un bene preziosissimo che va salvaguardata. Il lago di San Ruffino è un bacino utilizzabile in un luogo suggestivo. In questi casi è fondamentale la collaborazione con le associazioni, i privati. In questo mese apriamo un paio di dighe alle scolaresche, non sapete quante prenotazioni riceviamo. Sono un luogo che affascina".

"Inoltre – spiega ancora il presidente Maiani – a San Ruffino da qualche tempo è tornato anche il castoro".

Le Vele di San Ruffino sono un ottimo esempio di come eventi sportivi possono contribuire a far conoscere i bacini. Noi rendiamo possibili gli eventi, non organizziamo. Sempre sapendo che sicurezza e autorizzazioni vanno garantite e che ci sono aree protette e aree di rischio, che in alcuni periodi si può fare in altri no: se tutto è a posto, noi siamo felici e rendiamo tutto possibile".

A bordo lago durante la regata saranno in funzione stand con prodotti gastronomici e artigianali del territorio, saranno organizzare visite guidate nei borghi e lungo il lago.

Alessio Carassai