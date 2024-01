Le Volley Angels chiamano i tifosi

L’ultima giornata del girone di andata del girone F del campionato di serie B2, vede la Carlo Forti – Axore.it impegnata in casa contro la capolista Lasersoft Riccione, che ha inanellato un ruolino di marcia composto da undici vittorie e una sola sconfitta, peraltro al tie-break, ben tre match-point. I punti di forza della squadra di coach Piraccini sono nella compattezza, esaltata da alcuni singoli come l’opposta (ex Lucrezia) Tallevi o come Spadoni, Gugnali e Godenzoni, sempre tra le principali realizzatrici della squadra riccionese. Le rossoblù di casa, dal canto loro, arrivano allo scontro con le prime della classe galvanizzate dal successo contro Cervia e vorranno rendere dura la vita alla capolista. Tiberi e compagne sono pronte al confronto e hanno chiamato a raccolta i propri sostenitori per creare l’ambiente adatto per affrontare un incontro così importante. La gara prenderà il via alle 16.30 di domani.