Le volley Angels in campo contro le romagnole

Riparte il campionato di serie B2 femminile dopo la sosta per le festività natalizie e la Carlo Forti – Axore.it affronterà oggi pomeriggio, sabato, tra le mura di casa le romagnole della My Mech Cervia. La formazione rossoblù viene da quattro vittorie consecutive, le ultime tre delle quali conseguite al tie-break, mentre le cervesi hanno perso le ultime tre gare disputate in trasferta. In classifica le due formazioni sono divise da soli due punti, con le marchigiane posizionate al quarto posto con 20 punti, mentre la squadra di Cervia ha 18 punti ed è settima nella graduatoria del girone F.

Tiberi e compagne non hanno solo pensato a regali e cenoni nel corso dell’ultimo periodo bensì hanno lavorato severamente nel corso delle festività per prepararsi a evitare quegli errori (specialmente in battuta) che nelle partite precedenti sono costati punti preziosi.

Sotto la guida di Jana Kruzikova e Marco Sbernini, le atlete marchigiane hanno sudato per poter vestire nuovamente la maglia gialloblù, allo scopo di rinforzarsi. La partita di oggi pomeriggio inizierà alle ore 16.30, sarà diretta dagli arbitri Simone Ianiro e Gabriele Arghittu della sezione di Roma.

Il match contro le ragazze romagnole verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Volley Angels Lab.