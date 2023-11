Le Volley Angels non ce la fanno

PORTO SAN GIORGIO

Una sconfitta piena di rimpianti per la Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab che a Pesaro hanno ceduto 0-3 (12, 15, 18) alle padrone di casa della Battistelli Blu Volley.

Infatti, le rossoblù di Jana Kruzikova e Marco Sbernini, hanno dovuto fare a meno (a immediato ridosso della trasferta) di due atlete titolari come il capitano Giulia Tiberi e il libero Francesca Moretti per due noiosi infortuni e quindi sono scese in campo con sole otto atlete a referto, limitando così le scelte dell’allenatrice.

Di fronte, poi, Di Marino e compagne avevano una delle formazioni più in forma del momento che non ha mai alzato il piede dall’acceleratore, nonostante stessero giocando in un campo diverso da quello che solitamente adoperano per le partite casalinghe.

C’è però da lodare il carattere della squadra rossoblù che, nonostante l’evidente disparità di valori in quella gara, non hanno mai ceduto allo sconforto lottado con grinta e caparbietà su ogni pallone. Sabato pomeriggio la Carlo Forti – Axore.it tornerà a giocare in casa per il derby contro Filottrano.

s.s.