Le Volley Angels sbaragliano le ravennati

La Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab si ripete e conquista due punti importanti che la proiettano al terzo posto della classifica del girone F di serie B2, in coabitazione con Massa e Potenza Picena. Sabato ha battuto la Mosaico jr Ravenna dopo una gara vibrante che ha emozionato il pubblico presente. Le giovani romagnole hanno cercato fino all’ultimo la vittoria, ma alla fine sono state le rossoblù ad ottenerla. Come a Pescara sette giorni prima, le padrone di casa soffrono la verve delle avversarie nei primi due set, sbagliando qualcosa in più nei momenti decisivi e trovandosi sotto 0-2, anche se con parziali molto combattuti.

Nel terzo set arriva la svolta con Tiberi e compagne che spingono sull’acceleratore, riducono al minimo gli errori e accorciano le distanze, prima di dilagare nel quarto parziale, vinto a 13. Il tie-break vede un equilibrio maggiore rispetto al set precedente, ma la squadra di casa taglia il traguardo per prima conquistando una vittoria importante. Sabato le rossoblù sono chiamate dall’insidiosa trasferta di Ravenna sul campo dell’Olimpia Teodora, attuale fanalino di coda. Il pronostico è dalla parte delle marchigiane, ma bisogna stare attenti a non sottovalutare le blasonate romagnole.