Le volley Angels tornano a giocare tra le mura di casa

Torna a giocare in casa la Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab, che alle 16,30 di domani, 25 novembre, ospiterà la Lardini Beauty Effect Filottrano. L’imperativo per la squadra di Jana Kruzikova e Marco Sbernini è vincere a tutti i costi e interrompere così la serie di tre sconfitte consecutive che hanno fatto seguito all’ottimo avvio di quattro vittorie. Negli ultimi tempi l’allenatrice delle ha dovuto fare i conti con assenze di rilievo, come quelle di capitan Tiberi e del libero Moretti nell’ultima partita disputata.