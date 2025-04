’L’ebreo’ chiude la stagione delle Api

La stagione di prosa del Teatro delle Api chiude venerdì (ore 21,15) con ‘L’ebreo’, interpretato da Nancy Brilli con Fabio Bussotti e Claudio Mazzinga. Uno spettacolo che unisce la storia all’attualità. Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938, si diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a prestanome fidati i propri beni per metterli al riparo da probabili espropri, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. Per questo, Marcello e Immacolata Consalvi si ritrovano ricchi dall’oggi al domani, intestatari di quattro appartamenti e due negozi del loro padrone, catturato e deportato lontano dall’Italia. La fine della guerra coincide con l’inizio dell’attesa per i coniugi Consalvi.

In uno spettro ampio che va dalla commedia alla tragedia ‘L’ebreo’ è uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi. Ambientato a metà degli anni Cinquanta, con l’intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione cui si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti, parla di denaro e del potere che diventa il ‘leitmotiv’ della società degli anni a seguire fino ai giorni nostri. Info: 346/6286586. Biglietti: vivaticket.com e botteghino del teatro delle Api.