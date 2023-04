Lecce vince il torneo dedicato alla ricostruzione In campo i vigili del fuoco che nel 2016 hanno operato nella zona rossa di Falerone

La formazione di Lecce si aggiudica la seconda edizione del ‘Torneo della Ricostruzione’. A vincere però è stato principalmente lo spirito di solidarietà condiviso dai residenti e dalle varie squadre dei vigili del fuoco che prestarono servizio nelle zona rossa di Falerone dopo il sisma del 2016. Il torneo che si è disputato presso la palestra di Piane di Falerone fra le formazioni di Crotone, Lecce, Foggia, Genova, Savona, La Spezia, Imperia, Fermo, Ascoli Piceno, Acanto My Personal e Protezione civile di Falerone è iniziato sabato, domenica mattina subito dopo la finale c’è stata la cerimonia di premiazione: presenti oltre alle squadre il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il dirigente dell’Ufficio attività sportive del Ministero dell’Interno Lamberto Cignitti, il sindaco Armando Altini la vice Pisana Liberati, il coordinatore della Protezione civile locale Domenico Nori, ma anche tanta gente intervenuta per salutare quelle persone che durante i giorni difficili del post sisma, hanno condiviso momenti di grande umanità con le squadre di vigili del fuoco in servizio. Nella finale per il primo posto molto combattuta si sono sfide Lecce-Genova, al termine del tempi regolamentari il risultato era bloccato sull’1-1 sono stati necessari i rigori terminati 4-2 in favore dei leccesi che si aggiudicano il trofeo. Nella finalina per il terzo e quarto posto sono scesi in campo Foggia-Fermo, anche in questo caso sono stati necessari i rigori, ma a spuntarla sono stati ancora una volta i puglesi.

a. c.