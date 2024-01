L’edicola cambia nome e gestione. Con Alessia e Manuel ’Senza Pensieri’

Cambia nome ma non perde la sua anima l’edicola di Piazzale Azzolino, dai prossimi giorni si chiamerà ‘Senza pensieri’ e sarà un negozio tutto nuovo e colorato. Da tempo Fausto Sgalippa, che ha gestito qui l’Angolo della notizia per tanti anni, aveva manifestato la voglia di andare in pensione, Alessia Nardinocchi di anni ne ha appena 22 e tanti sogni ancora da realizzare, uno dei quale era proprio avere un negozio in centro. Alessia, con Manuel Lattanzi e le loro famiglie, sta rimettendo a posto il locale, in visto di una prossima inaugurazione: "Ho sempre sognato un posto così: edicola, punto Sisal ma anche cartoleria e rivendita di articoli da regalo che sono in modo particolare nelle mie corde". È un sorriso in mezzo a diverse serrande abbassate: "Speriamo di avere qui un bel passeggio – spiega Manuel – già con i nuovi ascensori sono tornati a circolare in tanti. Il nome, ‘Senza pensieri’, lo ha voluto Alessia perché la sua idea è quella di un luogo dove si possa stare in serenità, cercando piccoli tesori e comprando giornali per approfondire notizie locali e non".