L’educazione fisica torna in palestra

Ieri, il sindaco Gionata Calcinari ha tenuto a battesimo per la prima volta, l’inizio dell’anno scolastico, col tour di saluti e auguri nelle scuole cittadine. Nei giorni scorsi aveva diffuso il dettaglio delle tratte del trasporto scolastico e, riguardo la didattica, è stata prevista una novità: per le lezioni di educazione fisica, gli alunni della primaria e delle medie del capoluogo prenderanno lo scuolabus, come sempre negli ultimi anni, ma per andare nelle palestre di Casette e Cascinare, e non più nella tensostruttura realizzata accanto alla bocciofila sulla scia dell’emergenza del 2016, che rese inagibile la palestra del capoluogo (lo è tutt’ora in attesa del pluriannunciato intervento di demolizione e ricostruzione con soldi del post sisma). "Ho chiesto alla scuola e agli uffici di fare sì che le ore di educazione fisica venissero effettuate nelle palestre comunali. Chiamare ‘palestre’ le tensostrutture realizzate di fianco alla scuola di Piane Tenna e vicino alla bocciofila al capoluogo, mi sembra inappropriato" aggiunge Calcinari che anche dai banchi della minoranza aveva criticato l’idoneità e la funzionalità di quelle strutture. "E’ stato possibile organizzare e conciliare orari e trasporti per cui i bambini della primaria e delle medie del capoluogo faranno ginnastica in vere palestre, a Casette d’Ete e Cascinare".

Solo la primaria di Piane Tenna continuerà a usufruire della tensostruttura. Capitolo scuolabus: poiché l’anno scorso, da gennaio a giugno, gli 80 bambini che frequentavano la materna di Casette si sono ritrovati dall’oggi al domani senza scuola, "per vicende sulle quali stiamo lavorando sin dal nostro insediamento per riportare la materna nella frazione", in via straordinaria era stata istituita una corsa gratuita per l’uscita anticipata di mezzogiorno. Un provvedimento adottato dalla Commissaria per attenuare i disagi di una situazione di emergenza che le famiglie avevano subito e che queste ultime ritenevano fosse valido anche per l’anno scolastico in corso. Mentre così non è: di qui una polemica corsa sui social, cavalcata da qualche consigliere di minoranza che auspicava una migliore e tempestiva comunicazione verso le famiglie. la precisazione di Calcinari ricordando quanto stabilito nel bando di iscrizione.

Marisa Colibazzi