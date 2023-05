Lega e FI uniti a Ciarpella. Piermartiri: "Partita aperta"

In vista del ballottaggio, i toni tra le forze, oggi divise, del centrodestra si fanno più ‘morbidi’. Di apparentamento non c’è voglia di parlare (ma c’è tempo fino a domenica) e Massimiliano Ciarpella incassa l’appoggio di Lega e Fi. "Appoggeremo Ciarpella senza dubbio e a prescindere da tutto – dichiara Jessica Marcozzi (foto a sinistra), coordinatrice regionale Fi –. Malgrado le difficoltà che ci sono state, siamo soddisfatti perché dopo 10 anni, Fi ha espresso un consigliere (entra solo se vince Ciarpella, ndr), ha preso più voti di 5 anni fa, il tutto con una coalizione perdente. Certo, una riflessione andrà fatta". "Complimenti a Ciarpella per il 49,5% – esordisce Mauro Lucentini, commissario regionale della Lega – ma, anche se nessuno ne parla, va sottolineata la débâcle del centrosinistra: per una coalizione col Pd, arrivare al 27%, è una sconfitta. Il centrodestra è andato unito dappertutto tranne che qui, ma per questioni localistiche, non politiche. Al secondo turno, la Lega voterà convintamente centrodestra e appoggeremo Ciarpella. Auspico una riunione del centrodestra, ovviamente dopo le elezioni perché non chiederemo apparentamenti, né altro". E aggiunge: "Grazie a tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi, soprattutto la coordinatrice locale, Gioia Giandomenico che, anche se non entra in consiglio, ha comunque fatto un buon risultato". "Parleremo con chiunque sia avverso al Pd. Loro (Battilà & C. ndr) erano per il cambiamento al primo turno, credo che lo saranno anche al secondo", sostiene il consigliere regionale Fd’I Andrea Putzu, deus ex machina dell’operazione targata ‘Ciarpella sindaco’. "Noi abbiamo parlato con i cittadini e la differenza l’ha fatta Fd’I grazie ai due consiglieri che per 5 anni hanno lavorato bene. Tutti insieme, siamo riusciti a raccogliere il malcontento e a far capire che abbiamo proposte e persone capaci di governare la città". "Complimenti alla coalizione di Ciarpella per l’ottimo risultato che – ammette Luca Piermartiri, (foto a destra) segretario federazione provinciale Pd – per me non è stato assolutamente una sorpresa. Complimenti anche alla coalizione di Gian Vittorio Battilà. Il Pd ha tenuto e resta il primo partito della città. Il risultato sconta una coalizione che non ha portato grandi numeri. Ma la partita è ancora aperta per cui bisogna prepararsi ad affrontare l’ultimo tratto, seppure in salita. A Paolo Petrini faccio un ‘in bocca al lupo’. Per recuperare si potrebbe puntare su chi non ha votato visto l’astensionismo". "A Porto Sant’Elpidio non darei per scontata la vittoria della destra – le parole di Chantal Bomprezzi, segretaria regionale Pd – nonostante il distacco della coalizione di centrosinistra. Abbiamo visto recentemente a Udine che nel ballottaggio tutto è possibile".

m. c.