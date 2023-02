Lega Fermo: rinnovato il direttivo Giacobbi segretario all’unanimità

La Lega Fermo ha eletto all’unanimità per acclamazione segretario Lorenzo Giacobbi, capogruppo comunale, componenti Simone Tiburzi e Paolo Orlandi. È questo il responso del congresso cittadino tenutosi il primo febbraio che segna il ritorno alla partecipazione diretta dopo la lunga sosta forzata per la pandemia. "Un direttivo, spiega Giacobbi, che nei fatti, con consiglieri comunali Gianluca Tulli e Luciano Romanella, da tempo porta avanti un intenso lavoro sia amministrativo che di militanza sulle problematiche e le opportunità per la città di Fermo".

"Proseguiamo con i congressi il percorso di ascolto e confronto con il territorio che è e resta imprescindibile per la Lega, hanno dichiarato il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e quello provinciale Alan Petrini che ha presieduto il congresso, I militanti, che vivono e conoscono il territorio, tornano ad essere appieno parte attiva del progetto Lega per il buon governo che, nelle Marche, può contare su una solida filiera. In bocca al lupo ai neoeletti Giacobbi, Tiburzi e Orlandi e grazie a tutti i militanti e sostenitori della Lega che danno quotidianamente un contributo sostanziale ed indispensabile".