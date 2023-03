Legambiente boccia il progetto ex Serafini

Il progetto per la ristrutturazione del mercato coperto (in Piazza Garibaldi) è collegato anche a un intervento di riqualificazione dell’ex Orfeo Serafini per il quale è stato appena approvato un progetto che, manco a dirlo, non piace affatto al locale circolo di Legambiente. Per i volontari l’ambiente va concepito come risorsa da usare e riempire di umanità e il progetto predisposto dall’amministrazione, non va in questa direzione. "A noi piace di più il togliere e mostrare la natura per quel che è" dicono gli ambientalisti elpidiensi. Così, Legambiente, domani mattina (dalle 10 alle 13), per mostrare il proprio punto di vista e confrontarsi con altri cittadini, ha messo in campo una iniziativa per provare a far cambiare la rotta agli amministratori. Il ritrovo è, ovviamente, nell’area dell’ex Serafini dove i volontari condurranno un sondaggio tra i passanti, ponendo domande incentrate "proprio sull’importante progetto di sistemazione del verde e dell’arredo sulla stessa area e i cui lavori inizieranno, sembra, a breve". In sostanza, si chiederà alla gente (confronti pubblici sul progetto non ce ne sono stati), di scegliere tra la proposta in atto e quella che proponiamo fatta di piccole, ma sostanziali modifiche, con una maggiore quantità di verde. Un progetto che, perché no, racconta, anche la nostra storia di elpidiensi".