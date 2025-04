Legambiente premia. Santa Vittoria in Matenano come ‘Comune riciclone’

Il borgo di Santa Vittoria in Matenano premiato da Legambiente come ‘Comune riciclone delle Marche’, riconoscimento che sottolinea l’impegno della comunità nella raccolta differenziata. "Siamo soddisfatti di questo risultato – sottolinea il sindaco Fabrizio Vergari – che premia l’impegno della popolazione. Stando alle statistiche ottenute dai tabulati, Santa Vittoria in Matenano ha superato il 75% di differenziata. Abbiamo attivato il nuovo servizio di raccolta porta a porta circa 3 anni fa, dopo un periodo di rodaggio siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. Significa che tutti i cittadini si impegnano a svolgere con attenzione la differenziata, questo a vantaggio dell’ambiante, a loro va un plauso per quello che fanno e invito la popolazione a proseguire sulla strada intrapresa". A questo va aggiunto che circa 4 anni fa l’Amministrazione di Santa Vittoria, ha attivato anche un nuovo Ecocentro, dove vengono stoccati i rifiuti ingombranti, Rae e altri rifiuti che necessitano di trattamenti speciali per lo smaltimento. Nonostante questi risultati però la Tari ha dovuto subire un piccolo aumento. Infatti, lunedì sera si è tenuto il Consiglio comunale, che doveva discutere e votare due punti all’ordine del giorno: il Bilancio consolidato del 2024 e l’aliquota Tari per il 2025. "Il bilancio consolidato è stato votato all’unanimità – conclude Fabrizio Vergari – con un avanzo di amministrazione di circa 170.000 euro, segno evidente dello stato di ottima salute delle casse dell’Ente e della gestione delle risorse. Un bilancio organico ed equilibrato. Purtroppo la Tari ha dovuto subire un piccolo aumento, circa il 3%, questo nonostante produciamo meno rifiuti rispetto al passato. Purtroppo sono aumentati i costi di conferimento e smaltimento dei rifiuti in discarica, un aumento imposto dagli Enti nazionali di controllo a cui abbiamo dovuto adeguarci".

Alessio Carassai