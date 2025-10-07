Legambiente sottolinea: "il pericolo percolato"

In Provincia, oggi, si tiene la conferenza di servizi (non decisoria) sull’ampliamento della discarica ‘Castellano’ e il Circolo elpidiense di Legambiente ha chiesto di acquisire agli atti alcune osservazioni. La questione solo pochi giorni fa era stata discussa in assemblea e anche lì erano state sollevate diverse criticità da parte dei residenti. La prima riguarda l’impianto di trattamento del percolato che, ormai è evidente, rappresenta la maggiore fonte di perplessità e contrarietà, soprattutto per il fatto che l’impianto potrà accogliere anche percolato proveniente da fuori città: "In passato si è richiesta e accordata una deroga che consente il superamento dei limiti per cloruri e ammoniaca che ora chiediamo di togliere. Oggi si chiede la deroga per il superamento dei limiti per l’alluminio ed il ferro che chiediamo non venga accettata – rilevano gli esponenti di Legambiente – ma, in considerazione del principio di precauzione per evitare possibili situazioni di pericolo per la salute pubblica, chiediamo che nell’impianto non arrivino rifiuti esterni. Un impianto di nuova generazione, come quello che si è chiesto di adottare, dovrebbe essere all’avanguardia nelle modalità di depurazione".

Altre richieste: monitoraggi indipendenti, per tutelare la salute pubblica di cui il sindaco è tutore e Ast referente, con la necessità di effettuare analisi continuative con periodicità variabile da enti accreditati a rotazione, nell’area della discarica, dei depuratori e degli impianti di trattamento rifiuti". Sull’ampliamento di 45mila mc per rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla bonifica della cattedrale ex Fim: "Concordiamo con la richiesta di creare la vasca solo quando i rifiuti saranno pronti per essere portati in discarica, non prima". Infine, "chi vive vicino alla discarica riferisce di malattie e morti sospette con incidenza superiore alla media. Occorre avviare una indagine epidemiologica. Chiediamo alla Ast di Fermo di attivare la procedura e al sindaco di sollecitare l’istanza".

m.c.