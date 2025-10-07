Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaLegambiente sottolinea: "il pericolo percolato"
7 ott 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Legambiente sottolinea: "il pericolo percolato"

Legambiente sottolinea: "il pericolo percolato"

In Provincia, oggi, si tiene la conferenza di servizi (non decisoria) sull’ampliamento della discarica ‘Castellano’ e il Circolo elpidiense di...

In Provincia. si tiene oggi la conferenza dei servizi che non sarà decisoria sull’ampliamento della discarica ‘Castellano’

In Provincia. si tiene oggi la conferenza dei servizi che non sarà decisoria sull’ampliamento della discarica ‘Castellano’

In Provincia, oggi, si tiene la conferenza di servizi (non decisoria) sull’ampliamento della discarica ‘Castellano’ e il Circolo elpidiense di Legambiente ha chiesto di acquisire agli atti alcune osservazioni. La questione solo pochi giorni fa era stata discussa in assemblea e anche lì erano state sollevate diverse criticità da parte dei residenti. La prima riguarda l’impianto di trattamento del percolato che, ormai è evidente, rappresenta la maggiore fonte di perplessità e contrarietà, soprattutto per il fatto che l’impianto potrà accogliere anche percolato proveniente da fuori città: "In passato si è richiesta e accordata una deroga che consente il superamento dei limiti per cloruri e ammoniaca che ora chiediamo di togliere. Oggi si chiede la deroga per il superamento dei limiti per l’alluminio ed il ferro che chiediamo non venga accettata – rilevano gli esponenti di Legambiente – ma, in considerazione del principio di precauzione per evitare possibili situazioni di pericolo per la salute pubblica, chiediamo che nell’impianto non arrivino rifiuti esterni. Un impianto di nuova generazione, come quello che si è chiesto di adottare, dovrebbe essere all’avanguardia nelle modalità di depurazione".

Altre richieste: monitoraggi indipendenti, per tutelare la salute pubblica di cui il sindaco è tutore e Ast referente, con la necessità di effettuare analisi continuative con periodicità variabile da enti accreditati a rotazione, nell’area della discarica, dei depuratori e degli impianti di trattamento rifiuti". Sull’ampliamento di 45mila mc per rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla bonifica della cattedrale ex Fim: "Concordiamo con la richiesta di creare la vasca solo quando i rifiuti saranno pronti per essere portati in discarica, non prima". Infine, "chi vive vicino alla discarica riferisce di malattie e morti sospette con incidenza superiore alla media. Occorre avviare una indagine epidemiologica. Chiediamo alla Ast di Fermo di attivare la procedura e al sindaco di sollecitare l’istanza".

m.c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambientesalute