Legambiente, un anno di iniziative

Tempo di bilanci per il Circolo di Legambiente ‘Antonietta Belletti’ presieduto da Katia Fabiani: "Sono state tante le iniziative portate avanti, dalle ‘battaglie’ storiche di Legambiente, prima fra tutte l’ex Fim, a nuove tematiche che il Circolo ha affrontato, come l’importanza del suolo, l’economia circolare, la riqualificazione del verde urbano". Qualche numero: sono stati 300 i ragazzi felici di rendersi utili raccogliendo i rifiuti in spiaggia; 13 le scuole che hanno aderito alla Festa dell’albero; 17 le classi che hanno aderito a Puliamo il mondo. "Grazie al corso di cucina sostenibile, è stato bello scoprire come il cibo e il nostro modo di mangiare e cucinare, può essere più o meno utile al pianeta. Entusiasmante – prosegue la presidente, fresca di nuova elezione - lanciare un ponte al di là dell’oceano, grazie alla campagna ‘Un albero per l’Amazzonia’". Tramite l’associazione Aloe gli ambientalisti elpidiensi sono entrati in contatto con i popoli peruviani ai quali sono stati inviati, insieme al Circolo ‘Laudato Sì’ di Montottone, circa 3mila euro che serviranno per insegnare l’agricoltura biologica ai contadini pagati dalle lobby per il taglio illegale degli alberi "e che, invece, pianteranno oltre 1000 alberi anche per noi. Tutto questo ci ha portato a concludere quanto sappiamo da sempre e cioè che l’uomo è figlio della natura e che da questa non può prescindere. Viviamo in case di cemento, circondati da strada d’asfalto e orizzonti di scogliere, ma la nostra iper antropizzazione non che renderci frenetici, allontanandoci dai valori fondamentali che, invece, hanno bisogno di lentezza e profondità. Ce lo insegnano e ce lo ricordano i bambini con la loro voglia di stare in spiaggia, a raccogliere rifiuti o, semplicemente, a giocare e ce lo ricordano gli insegnanti quando spiegano quant’è importante vivere in un mondo in cui anche i più fragili hanno molto da dare". Al congresso di Legambiente, oltre alla riconferma della presidente Fabiani, sono stati eletti nel direttivo del Circolo elpidiense: Germana D’Abramo (vice), Andrea Ferracuti (segretario) e Annamaria Nobilio (tesoriera).