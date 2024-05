Legambiente, una gara di pittura per immortalare la Cattedrale

Grande successo di fine settimana per l’estemporanea di pittura per la ex Fim di Porto Sant’ Elpidio, organizzata sul lungo mare dal comitato di coordinamento. Una visione artistica della Cattedrale come uno degli ultimi monumenti simbolo di archeologia industriale dei primi del ‘900 del nostro territorio. Lo scopo principale della manifestazione è stato anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, sulla conservazione di questo monumento vincolato dalla Sovrintendenza, con l’auspicio di un restauro futuro prima possibile, visti i tanti anni che sono ormai passati. Merita una citazione a parte le parole di Massimiliano Berdini Presidente ex allievi Liceo Artistico e membro della giuria: "Quella che è stata soprannominata la Cattedrale, in effetti merita la nostra attenzione perché spesso ci dimentichiamo dell’arte nel territorio, adagiandoci su bellezze effimere". Il restauro ci permette non solo di salvare una storia ma di trasformarla in occasione positiva di vita sociale ed opportunità economica. Spero che in questo caso, la Cattedrale possa essere ristrutturata mettendo in risalto questa sua immagine popolare, magari con delle vetrate che favoriscano la visibilità della struttura interna ed aprano la visualità su un giardino da un lato ed il mare dall’altro. Diventerebbe così un bellissimo teatro, una sala conferenze, un centro ricreativo, un polo culturale, hub di ricerca e sviluppo. Insomma, attrazione per cittadini e turisti". Primo premio di 500 euro a Mauro Postacchini, mentre il secondo a Sofia Paci e la prima classificata per i Giovani Talaenti è stata Emma Rastelli. Le opere prodotte in questa manifestazione saranno esposte presso la sala grande della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio.