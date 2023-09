Legno e pietre per la casa fatta sotto le stelle

Una ‘casa’ sotto il cielo e affacciata sul mare. Vera poesia, purtroppo non contemplata dalla legge. Protagonista della storia è Pedaso dove sul lungomare sud, è stata scoperta una vera e propria dimora, allestita con estrema cura e attenzione ai dettagli. La dimora è stata realizzata in legno e pietre, sfruttando anche la vegetazione e gli scogli, in base ai quali si è costruita accoglienza e stabilità. Un lavoro che sicuramente ha richiesto tempo, la cui conclusione è sfuggita a molti cittadini, ma non a tutti. Solo pochi giorni fa, infatti, ne è giunta segnalazione al sindaco Vincenzo Berdini, che ha appreso la notizia con un sorriso, ma senza dimenticare di essere persona preposta al rispetto della legge. "Senza dubbio una simpatica iniziativa, un fatto eccentrico anche apprezzato da molti – dice – ma senza essere preceduto da autorizzazione o consenso. Pertanto si dovrà provvedere allo smantellamento prima dell’arrivo delle mareggiate che provocherebbero anche un ingombro notevole causato dal materiale utilizzato. Stiamo cercando di risalire all’autore della costruzione – conclude Berdini – senza la minima intenzione di perseguitare nessuno o prendere provvedimenti. Semplicemente invitando l’artefice ad aiutare il personale comunale a rimuovere il materiale al fine di ridurre tempi e impiego di forza lavoro pubblica".

Paola Pieragostini