Lego League tra scienza e robotica

Una sfida all’ultimo mattoncino. Parte oggi la manifestazione internazionale di Scienza e Robotica della First Lego League Italia. In tutta Italia, ragazzi dai 9 ai 16 anni si sfideranno sull’organizzazione di missioni con robot Lego programmabili. In tutta Italia sono 9 le qualificazioni regionali. Nell’evento di Fermo saranno coinvolte 13 squadre scolastiche provenienti dall’Ipsia Ricci, dall’Itt Montani, dall’Itet Carducci di Fermo, dall’Iis di Acquasante, dal Liceo Savoia Benincasa di Ancona, dall’Ipsia Podesti e Isc Pinocchio di Ancona, dall’Itt Volterra-Elia di Ancona, e dall’Itt Meucci-Laeng di Castelfidardo-Osimo. Si potrà assistere alla gara sia in presenza, nella palestra dell’Itt Montani, sia seguendo la diretta Streaming, dalle 8,45 sulla pagina Facebook dell’Ipsia Ricci.