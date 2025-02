Legrottaglie si confessa: "Giocavo per la Juve, ma non ero felice"

L’importanza del nutrimento dell’anima e dello spirito in ogni esistenza, che si fa relazione umana. Parte da qui, il messaggio portato a Monterubbiano, da Nicola Legrottaglie, ex calciatore di Chievo Verona, Juventus e della nazionale italiana, noto allenatore e dirigente sportivo, invitato a portare la sua testimonianza di fede e vita, in occasione delle celebrazioni per la Novena in onore della Madonna di Lourdes. Legrottaglie è stato accolto dalle Confraternite e dalla parrocchia, ha incontrato i ragazzini nel pomeriggio di lunedì, a cui è seguito l’incontro serale con la comunità, nella chiesa di Sant’Agostino.

Inizia la sua carriera calcistica fin da bambino, arriva ai massimi livelli con la Juventus e gioca in nazionale. Quando arriva la conversione? "Proprio nel massimo periodo della mia carriera, dove tutto era bello ma io non ero felice. Sono entrato in un periodo cosiddetto ‘buio’ non associato a sconfitte materiali. Tutt’altro. Ero appena arrivato alla Juve e proprio questa è stata la leva che mi ha portato a cercare il senso della vita e il perché della mia non felicità".

La sua esperienza spirituale inizia intorno al 2006. Qual è il primo passo versa questa direzione? "La volontà di scavare dentro se stessi perché è lì che trovi Dio. Ma questo non lo si fa da soli. Lo si fa attraverso le relazioni umane. Tutte le persone che incontriamo nella vita hanno da insegnare, nella reciprocità. Ma se non sei in relazione con Dio, non puoi essere in relazione con gli uomini. Ed è in questa relazione che si trova la beatitudine della vita".

Se le chiedessi, qual è il momento esatto in cui ha compreso il senso intimo della beatitudine? "Quando ho sentito dentro al cuore che Dio ci ama. Non giudica, ma ama. Succede anche nelle relazioni umane. Faccia caso: se litighiamo con qualcuno e lo facciamo sentire giudicato, scappa. Se lo facciamo sentire amato, incoraggiato, resta in una relazione più forte di prima".

Cosa succede alla propria esistenza, quando si ha consapevolezza dell’amore di Dio? "Si vive in connessione con lo Spirito. Quindi si evitano sofferenze inadeguate, mancanza di gioia. Si trovano pace e forza anche nelle avversità. Si trova lo scopo, nello scopo".

Dalla sua conversione nascono i libri che ha scritto, primo tra tutti la sua autobiografia. Allo stesso modo dalla conversione hanno origine gli incontri in tutta Italia, dove viene chiamato a portare la sua testimonianza. Perché lo fa? "Per ricambiare la grazia che ho ricevuto. Condividere la mia esperienza di vita e di fede, significa per me, rispondere alla volontà di Dio che ci dice di predicare il suo Regno, quindi ‘seminare’".

E’ un tempo difficile, quello attuale, per seminare l’amore? "Siamo tutti figli del tempo e di inevitabili cambiamenti sociali e culturali. Cambiano lo stile e la mentalità delle persone nel susseguirsi del tempo, ma il cuore dell’uomo non cambia, le sue esigenze restano le stesse. A Dio interessa il cuore delle persone e la salvezza della Parola di Dio è tutta nel fatto che la Parola, non cambia. Per questo ogni epoca è fatta di conversioni". Cosa succede quando ci si converte? "Quando il cuore si riempie di buoni pensieri, da forza alla mente. Contrariamente se pensi male, senti male, agisci male".

E’ difficile parlare di Dio alla gente? "Non mi sono mai chiesto se sia facile o difficile. Io mi limito a parlare. Quello che succede poi, è nelle mani di Dio".

Paola Pieragostini