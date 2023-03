’Lei è Franca Viola’, due mesi dedicati alle donne e alla parità

I mesi di marzo ed aprile, ormai quaqsi da tradizione a Monte Urano, sono dedicati alla figura femminile grazie alla rassegna ’Lei è Franca Viola’. Una serie di incontri ed eventi che attingono proprio alla figura di Franca Viola, la prima donna in Italia ad aver rifiutato il matrimonio riparatore. Fino al 26 marzo ad esempio è disponibile presso la sala delle riunioni del comune, la mostra fotografico-letteraria ’Alogenuri d’argento’ con poesie di Marina Baldoni e foto di Giancarla Lorenzini. Giorni fa c’è stata l’inaugurazione della Panchina Bianca sul Belvedere Gramsci, una panchina per fermarsi e riflettere con il convegno ’Quando un infortunio diventa un’opportunità’ ed è stata l’occasione anche per ricordare il giovane monturanese Giuseppe Lenoci. Nella biblioteca comunale Ada Natali è stata appena inaugurata l’esposizione ’Le opere del Fem Fest 2022’ a cura dell’associazione Common Bubble. Sabato è in programma l’incontro, sempre alla biblioteca comunale, ’Percorsi di aiuto alle donne’, in cui si porrà l’accento sulla nuova realtà di accoglienza Casa Sandra. Sempre su ’Casa Sandra’ è incentrato l’appuntamento del 30 marzo, organizzato dall’associazione L’Alveare nella chiesa di San Rocco. Quattro giorni prima al Piccolo Museo della Poesia Nanda Anibaldi sarà la relatrice dell’incontro pubblico ’La violenza dal cuore antico’. Infine, verrà avviata fino al 15 aprile la campagna di raccolta oggetti per il benessere delle donne da destinare a Bet Onlus e On The Road.