L’ente conferma. Gramigna alla presidenza

L’assemblea generale e ordinaria dei soci dell’Ente Contesa del Secchio, all’unanimità, ha riconfermato alla presidenza, Alessandra Gramigna. Ente Contesa, Comune con l’assessore alle manifestazioni storiche Paolo Maurizi, contrade e delegazioni, nonché la gradita presenza del vicesindaco di Porto Sant’Elpidio, Andrea Balestrieri, hanno fatto una ricognizione dell’attività svolta per poi guardare al prossimo futuro. "Sono state poste sul tavolo alcune criticità, a partire dai necessari interventi al campo ‘Mandozzi’, che al momento sono al palo e sui quali è stata sollecitata l’amministrazione" afferma la Gramigna, consapevole che, nelle condizioni in cui versa, quella location è ormai limitante per la manifestazione in termini di visibilità, di crescita e di promozione. "Abbiamo ragionato su forme giuridiche nuove che rendano l’amministrazione comunale più integrata col sistema Contesa" prosegue la Gramigna. "Oggetto di confronto è stato anche il calendario delle manifestazioni storiche che si snoda su diversi mesi ma c’è chi suggerisce di ricompattare le date. Vedremo come muoverci". Un tema importante è il ricambio generazionale "che, tra calo delle nascite ed emigrazione di 30-40enni comporta una diminuzione del gruppo di lavoro con cui dobbiamo fare i conti" conclude la Gramigna. "Bello che siano state presenti tutte le componenti – aggiunge Maurizi – per dare un loro contributo. Tra le tante idee, tornare nelle scuole e promuovere la Contesa del Secchio ne ‘La festa e li jochi’, sfida itinerante tra delegazioni: potrebbe diventare un veicolo promozionale per la Contesa anche nelle zone periferiche e far comprendere che la Contesa è di tutta la città, non solo del centro". Il consiglio di presidenza: Marco Catini (segretario), Rebecca Rossi (vicesegretario), Raffaele Trobbiani (direttore generale), Simone Smerilli (consigliere anziano). Consiglieri: Mauro Granatelli, Mariangela Bramucci, Giampiero Corradi, Francesco Crupi, Fabrizio Martufi, Rossella Nasini, Paolo Pierleoni, Stefano Scarciglia e i nuovi: Marco Belletti, Anita Capparuccia, Chiara Corradi, Walter Funari, Manola Perticarini.