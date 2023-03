Leoni presenta l’ultimo libro sul territorio

Le storie, i volti, gli incanti del territorio fermano, dentro un volume prezioso che racconta l’anima della nostra terra. È il nuovo lavoro di Adolfo Leoni, edito da Alberto Nico, "Storie, volti, preghiere e un linguaggio nuovo", che sarà oggi pomeriggio al centro di una conversazione tra l’autore e l’assessore alla cultura, Micol Lanzidei, a partire dalle 18,30, alla biblioteca civica Spezioli. Nel testo e nel dialogo ci sono Sisto Vi al centro di una conversazione impossibile, ci sono le storie che Leoni ha approfondito e messo in scena nel territorio, da Bianca Maria Visconti a Laurina, passando per i santi, i briganti e la storia di Giuseppe, il padre di Gesù, esempio di educatore, artigiano onesto. Il linguaggio nuovo è quello del teatro, della messa in scena che si fa vita, delle emozioni.