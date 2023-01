L’Epifania chiude le feste: boom di pubblico in centro

Con l’arrivo delle "Trampobefane" e la consegna dei dolcetti presso la casetta della befana, questo pomeriggio in piazza Garibaldi, si concluderà il programma di eventi natalizi. L’assessore ai grandi eventi Patrizia Canzonetta e l’assessore al turismo Emanuela Ferracuti, che hanno allestito il palinsesto delle iniziative, non possono che essere soddisfatte di quanto creato: "Vogliamo concludere insieme queste festività in bellezza, offrendo un pomeriggio di sano divertimento in centro, all’aria aperta e secondo la tradizione – ha sottolineato la Canzonetta - E’ stato bello vedere la nostra città protagonista durante queste festività, per l’attenzione attirata dalle nostre installazioni luminose e dagli eventi proposti. Iniziative che sembrano aver dato impulso anche ai locali ed alle attività commerciali, com’era nelle nostre intenzioni". Anche gli ultimi eventi si svolgeranno all’interno della cornice natalizia creata dalle installazioni luminose che hanno attirato l’attenzione dei media, fatto da sfondo per tantissimi selfie, sviluppando il tema "Natale è Luce". Dalla cometa di 20 metri che attraversa tutta Piazza Garibaldi fino al palazzo Gigli illuminato, senza dimenticare le stelle lungo via Cesare Battisti, le luci sulla Torre dell’Orologio, il simbolo dei 70 anni di Porto Sant’Elpidio davanti al palazzo comunale ed il consueto albero di Natale. La giornata dell’Epifania offre anche altri appuntamenti: alle ore 18 presso la Chiesa della Madonna della Fiducia si svolgerà il concerto del "Coro Dedla" a cura della Nuova Associazione Quartiere Centro, ad ingresso gratuito, ed alle ore 21.00 al teatro delle Api ci sarà il concerto del cuore "Quelli che…non solo Gospel" a cura dell’Associazione Gaia. L’assessore Emanuela Ferracuti ha aggiunto: " La ciliegina sulla torta di questo fitto programma di eventi sarà domani pomeriggio alle 18.00 sempre al Teatro delle Api col prestigioso incontro "Parlare Futuro", i cui ospiti saranno gli scrittori Valentino Grassetti e Barbara Alberti. Abbiamo cercato di offrire un calendario vario con spettacoli per bambini, musica e teatro, accompagnando tutti in questo periodo di festa". La nuova stagione teatrale, invece, ripartirà il 10 gennaio alle 21.30 sempre al teatro delle Api con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in "Musica Nuda".

Nadir Tomassetti