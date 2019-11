Porto Sant'Elpidio (Fermo), 11 novembre 2019 - Anche l’edizione 2019 dei Macchianera Internet Awards, gli Oscar della rete italiani, ha visto super premiato il sito Lercio.it, di Porto Sant’Elpidio, che è stato l’unico tra i tanti in lizza ad aggiudicarsi ben tre primi premi. E’ stato il più votato come ‘miglior sito’ e come ‘miglior sito satirico’ ed ha vinto anche nella categoria della ‘migliore battuta’: “Salvini dimentica un porto socchiuso: sbarcati 800.000 migranti“.

Un’altra pioggia di riconoscimenti, dunque, che vanno ad aggiungersi a quelli vinti nelle precedenti edizioni e che, anche in questa edizione dei Macchianera, ha visto salire più volte sul palco del Teatro Morlacchi di Perugia, il team di Lercio. Come noto, il foglio satirico ha collaboratori sparsi in tutta Italia, ma la sede legale è a Porto Sant’Elpidio e due attivi redattori elpidiensi sono Vittorio Lattanzi e Sergio Marinelli.

Quest’anno, c’è stato anche un altro po’ di Marche sul palco, in quanto l’autore della battuta più votata, il torinese Augusto Rasori ha origini marchigiane, di Corinaldo. Il team del sito satirico elpidiense ha aggiornato i propri followers (1,4milioni su Facebook) comunicando i risultati delle premiazioni ai Macchianera Awards aggiungendo, come è nel loro stile, una fake news: “Cattiva notizia: anche quest’anno non abbiamo vinto il premio per il miglior sito per mamme e bambini“. Tanti i fans di Lercio che hanno votato affinché questo sito che gioca sull’ironia e sulla satira, riconfermasse il suo successo ai Macchianera.