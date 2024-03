L’eroismo contro il sopruso

Il 21 marzo 2023 le nostre prof. ci hanno assegnato come approfondimento un personaggio che ha lottato contro la mafia. Il nostro si chiama Rita Atria, una ragazza che a 18 anni scelse la morte come unica via. Rita è nata nel 1974 a Partanna, in provincia di Trapani. Suo padre Vito era un boss mafioso, venne ucciso da Nicola Medita per vendetta, mentre sua madre Giovanna Cannova era una donna accecata dalla paura e rassegnata. Rita protestò contro la sua condizione e si ribellò alla famiglia. Su consiglio di sua cognata, si recò a Marsala per incontrare il procuratore Paolo Borsellino. Paolo e Rita incominciarono una fitta collaborazione e le dichiarazioni della ragazza portarono ad una decina di arresti. La ragazza ricevette minacce, e per la sua incolumità fu trasferita a Roma con nuova identità. Lì Rita scrisse un diario carico di condanna per la sottocultura mafiosa. Il 26 luglio del 1992 Paolo Borsellino morì in via d’Amelio, quando la ragazza venne a saperlo, pensò che continuare a vivere non avrebbe avuto più senso per mancata protezione, quindi si suicidò, lanciandosi dal settimo piano del palazzo di Roma. Abbiamo chiesto al sindaco di dedicarle una via.

Classe III G