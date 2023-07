L’estate debutta con il mercatino

Presentato ufficialmente il cartellone dell’Estate Monturanese 2023 che ha già preso il via sulla spinta delle tante associazioni protagoniste e con un mese di luglio che sarà intensissimo. Domani prende il via il Mercatino della Calzatura e dell’Artigianato e anche il ’Mercatino dei bambini’, appuntamenti ormai immancabili. Tutti i mercoledì di luglio e agosto a Cupra Marittima, il 29 e 30 luglio a Grottammare mentre le classiche serate monturanesi il 14, 21, 28 luglio e 4 agosto. Ci sarà anche la terza edizione della rassegna ’Prima del debutto’, con i cortometraggi di giovani talenti della regia, coordinati dall’Associazione Common Bubble e dal regista Gianluca Santoni, monturanese doc.

Spazio anche al saggio finale degli allievi del corso di Orientamento Musicale a cura del Premiato Corpo Bandistico Città di Monte Urano, in programma sabato sera in piazza della Libertà, stessa data anche per celebrare l’anniversario della fondazione della locale sezione Avis con una cena conviviale presso il ristorante Helios. Sempre piazza della Libertà ospiterà dal 12 al 14 luglio l’anteprima della XXXIV edizione del festival di teatro per ragazzi ’I teatri del mondo’ di Porto Sant’Elpidio: due appuntamenti per sera, alle 18,15 e alle 21,15, per un totale di sei eventi. Spazio anche alla tavola con la cena sociale a base di cozze del Quartier Stadio il 15 luglio mentre dal 18 al 20 luglio l’associazione ’Il Quarto di Luna’ propone tre serate dedicate al teatro amatoriale in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ci sarà spazio anche il 21 luglio per gli sbandieratori e i tamburini della Contrada Pila di Fermo e un evento per i bambini di tutte le età con giochi in legno tutti da sperimentare nel tardo pomeriggio. In chiusura di mese ecco il Filofest: appuntamento il 29 luglio in piazza della Libertà con lo scrittore Niccolò Ammaniti prima di un mese di agosto ricchissimo e la punta di diamante del Bambù Festival, con il parco Fluviale Alex Langer da scenografia ideale per la musica italiana ed internazionale grazie ad artisti del calibro di Carl Brave, Stratovarius, Sethu e Colla Zio.

"Si riconferma – sottolinea la Sindaca Moira Canigola – una salda collaborazione con le associazioni, i quartieri e i protagonisti di Monte Urano. Una strategia vincente per arricchire di sostanza un programma che ci restituisce un’estate da vivere finalmente in totale serenità, riappropriandoci di spazi e contesti cittadini, ma anche e soprattutto del beneficio dello stare insieme".

Roberto Cruciani