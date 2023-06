L’estate dei più piccoli Colonie al mare e non solo Ecco il piano del Comune

Un servizio per le famiglie, per un’estate serena aspettando le ferie. Si moltiplicano le possibilità di aderire ai soggiorni marini per i bambini fermani, dalla prossima settimana e per tutto il mese di luglio, a sottolinearlo è l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri che con il dirigente Giovanni Della Casa spiega che il comune ha destinato a questa iniziativa cento mila euro, per coprire le esigenze di 546 bambini, di cui 25 disabili. In particolare è previsto un servizio per i bambini con disturbi dell’apprendimento e ci sarà assistenza personale per ogni situazione di disabilità, in forma gratuita.

I centri coinvolti sono Santa Petronilla, Campiglione, Lido Tre Archi e Lido San Tommaso, con tre fasce d’età, da 0 a 3 anni, da 3 a 6 e da 6 a 14 anni. Giampieri spiega che le colonie estive al mare sono state assegnate per tre anni consecutivi ad una associazione che avrà così modo di organizzare per tempo l’estate, per i bimbi tra i 3 e i 6 anni ci si divide per Isc, tra Villa Vitali, Lido di Fermo e Molini Girola, con partenza da luglio e per 60 bambini. Resta aperto l’asilo nido comunale, fino alle 16. Solo i soggiorni marini si pagano, con 50 euro per due settimane, a gestire le attività oltre 53 educatori del consorzio Il picchio e Il faro. Dal 12 giugno al mare andranno 320 bambini divisi in tre turni, per arrivare al 22 luglio, i centri ricreativi andranno invece dal 19 giugno al 28 luglio. Sono momenti di sport, di divertimento, laboratori e tanto altro, per garantire alle famiglie serenità assoluta. Il sindaco Paolo Calcinaro assicura che si tratta di servizi di sicura eccellenza dal punto di vista ricreativo, educativo e di socializzazione: "Sia i centri estivi che le colonie marine sono servizi importanti che l’amministrazione organizza ogni anno per supportare le famiglie nella gestione del tempo libero, dopo la chiusura delle scuole. La novità di quest’anno è l’attenzione alla fascia d’età dai tre ai sei anni che finora non si copriva, sono spazi di educazione all’aperto a cui d’estate non si può rinunciare, sono davvero grato all’assessore e al dirigente Della Casa per aver portato a casa questa importante progettazione".

Ci si può ancora iscrivere sul sito del comune di fermo, www.comune.fermo.it, se ci saranno richieste anche per il mese di agosto si potrà valutare la possibilità di aggiungere un ulteriore turno.

a. m.