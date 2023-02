Lettura a più voci per le donne di Teheran

Aida Rostami la dottoressa di 36 anni rapita, torturata e uccisa in in Iran testimonia la gravità della situazione in quel Paese in cui il regime viola costantemente diritti inalienabili soprattutto nei confronti delle donne: ’Non siete sole la vostra voce, la nostra voce’ è il significativo titolo che la Società Operaia dà ad un’iniziativa in difesa dei diritti in Iran, alle 16 di domenica, 12 febbraio nella sala Max Salvadori della sede sociale. Consiste nella lettura corale del libro ’Noi donne di Teheran’ di Farian Sabahi, scrittrice giornalista di origini piemontesi iraniane, cioè Italo Iraniana. Domenica ci sarà. L’iniziativa è stata illustrata alla stampa dal presidente della società operaia, Maurizio Mattioli, e dal professor Alfredo Luzi. Quest’ultimo ha spiegato il significato dell’iniziativa precisando che, per evitare possa assumere una dimensione eccessivamente politica, si è scelto il metodo della partecipazione attraverso la consapevolezza. "Qui – ha detto – non si tratta di fare un manifesto di protesta, la marcia della pace, la fiaccolata, bensì di proporre simbolicamente alla popolazione la coscienza di quello che sta avvenendo a Teheran". Per fare questo è stata scelta la lettura intesa come approfondimento e conoscenza delle questioni prima e poi acquisizione di un giudizio sulla base della lettura stessa.

’Noi donne di Teheran’ non è un pamphlet politico sulla problematica attuale ma un libro in cui, recuperando anche le motivazioni di carattere culturale l’autrice parla della grande civiltà di questo paese. Bisogna tener presente che l’Iran attuale è l’antica Persia, cioè una della più grandi civiltà. Quindi lei parla delle tradizioni popolari, culturali dell’antica Persia facendo anche il confronto con l’attualità e mettendo in evidenza la vicinanza con la cultura italiana. A lei verrà chiesto di contestualizzare lo stato attuale delle cose. L’iniziativa è organizzata in maniera tale che circa una cinquantina di persone potranno alternarsi alla lettura di tutto il libro, leggendo ognuna una pagina e mezza-due. Non è stata chiamata maratona di lettura ma lettura corale proprio per far sì che ci sia la coralità , la condivisione su un problema che già rispetto alle problematiche della guerra o della situazione economica mondiale viene messo da parte. La manifestazione è aperta a tutti. Chi intende partecipare alla lettura, già molti hanno aderito, per ragioni organizzative è necessario prenotarsi ai numeri. 0734.673307 -339.2531433.

Silvio Sebastiani