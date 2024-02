Letture e mostre, a Montegiorgio appuntamenti declinati al femminile

Sta raccogliendo successo la mostra fotografica ‘Maree Donne in rivolta’ di Claudio Colotti, allestita nei locali di palazzo Sant’Agostino nel centro storico di Montegiorgio. Nei giorni scorsi per la natura del tema trattato, ma anche per l’intensità degli scatti esposti, la mostra ha raccolto molti visitatori da tutto il territorio e da fuori provincia. "Siamo felici dei risultati che sta raccogliendo la mostra – commenta l’assessore alla cultura Michela Vita – e bisogna aggiungere che questo filone lanciato tre anni, fa si sta ritagliando uno spazio molto apprezzato a livello regionale. Infatti, in prossimità della ‘Festa della Donna’ abbiamo voluto organizzare mostre espositive il cui tema portate era la figura femminile vista sotto varie angolature, ogni anno scopriamo sempre nuove emozioni. La mostra ‘Maree Donne in Rivolta’ sarà visitabile fino a domani con orario 17-19,30, chi non avesse ancora avuto l’occasione prima che la mostra venga trasferita può ammirare questi bellissimi scatti".

Elementi di riflessione che vedono la donna al centro anche di mutamenti sociali.

Restando in tema femminile ci sono ancora alcuni appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni: domani alle 17,30 a palazzo Sant’Agostino promosso dall’associazione ‘Grande Anima’ laboratorio di lettura con Laura Stopponi, in occasione dei cinque anni di vita dell’associazione montegiorgese, si terrà un corso con cui condividere le proprie esperienze personali nell’affrontare disagi e problemi familiari sfruttando la lettura dei testi per mettere in evidenza le proprie emozioni.

a.c.