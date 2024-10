L’evento in musica con campane e organo

Due appuntamenti, interessanti e molto diversi tra loro, animano Sant’Elpidio a Mare, domani pomeriggio: un originale concerto per organo e campane dell’Accademia Organistica Elpidiense (Basilica della Misericordia, 17); la presentazione del libro ‘Io sono il cammino’, con cui il networker elpidiense, Andrea Ponticiello racconta il suo Cammino di Santiago di Compostela (casale Cs, 18). Da anni, l’Accademia Organistica Elpidiense ha abituato il pubblico a concerti di qualità ma originali e quello in programma domani è una proposta veramente unica. L’organista Antonio Colasurdo, titolare della Cattedra di organo al Conservatori di Campobasso e molto attivo come concertista, sarà in concerto con le campane.

Giulio Costanzo suonerà infatti con il carillon di campane realizzato dalla celebre Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone. I due si esibiranno su un programma di grande effetto ed originalità per un concerto assolutamente unico nel panorama concertistico d’organo. Ingresso libero. Si cambia tema con il libro di Ponticiello, la sua opera prima in cui ha raccolto il suo percorso, la sua esperienza in un racconto iniziato già prima di decidere di partire per Santiago. E’ al suo debutto come scrittore, pur svolgendo la professione di networker con un ventennio di grafica pubblicitaria alle spalle, ha sentito l’esigenza di scrivere nel momento in cui ha sentito di aver vissuto un’esperienza importante, decisiva, per il suo futuro. "In un momento particolare della mia vita – racconta l’autore – ho capito che se volevo impartire una svolta alla mia esistenza, dovevo capire la domanda esatta da pormi. La soluzione è arrivata con il Cammino di Santiago di Compostela". Modera l’incontro Stefania Ceteroni.

m.c.