L’ex campo. Gazzoli diventa realtà

Un luogo che mancava alla città, uno spazio per lo sport e per i giovani della città tutta. Prende forma la riqualificazione dell’ex campo Gazzoli. L’area che diventerà un polmone verde e aggregativo, non solo per il quartiere, è interessata infatti da diversi interventi che consentiranno di ridare ad essa uno spazio che è nella storia di Fermo per renderlo fruibile a tutti. Stanno per essere ultimati i lavori sul campo da calcio a sette e su quello da beach volley. In questi giorni vengono montati i giochi per i bambini ed è stato installato l’impianto di irrigazione, cui seguiranno la piantumazione del prato, delle aiuole e di essenze arboree a bassa esigenza idrica. Di campo storico parla il sindaco Paolo Calcinaro che annuncia un’area giochi per bambini, un percorso pedonale, un’area di sport, uno spazio di aggregazione per il quartiere e per la città, con un’area dedicata anche ai cani: "Vogliamo ridonare a tutta Fermo l’ex campo di gioco della storica Azzurra". I lavori, su progetto dell’ingegnere Marco Iuvalè e dell’architetto Paolo Santarelli, con il coordinamento dell’ufficio tecnico comunale e della direzione dei lavori della geometra Roberta Fabiani del Comune di Fermo, stanno procedendo e fanno seguito a diverse fasi che hanno visto anche la posa in opera della pavimentazione in betonelle e i movimenti terra propedeutici a creare le aree verdi. Con atto notarile nel 2021 il Comune di Fermo aveva acquisito, a titolo gratuito, dalla parrocchia il diritto di superficie dell’ex campo sportivo, acquisizione del diritto di superficie per 60 anni. Un parco pubblico attrezzato dunque, dove lo sport e la società vanno a braccetto, sottolinea l’assessore allo Sport Alberto Scarfini: "La vocazione storica di questo campo verrà riconfermata con le finalità per cui questo polmone verde sta nascendo".