L’ex Fim torna di nuovo in seduta consiliare

di Marisa Colibazzi

Impegnati in occupazioni contingenti legate all’estate prima, e alla festa patronale ora, i nuovi amministratori non hanno avuto modo di rapportarsi con la cittadinanza sulle tematiche più annose della città, l’ex Fim su tutte. A rintuzzare l’attenzione ci ha pensato l’ex sindaco, oggi consigliere di minoranza Pd, Nazareno Franchellucci con una interpellanza che, a meno di rinvii dell’ultima ora, dovrebbe essere discussa nella seduta consiliare di sabato, alle ore 9. Sull’eterna vicenda dell’ex Fim eravamo rimasti a quando la conferenza di servizi per la bonifica dell’area della vecchia fabbrica dei concimi si era riunita (fine gennaio) per provare a dirimere la questione delle questioni: demolire e ricostruire la ‘cattedrale’, sì o no? Da quel 30 gennaio, l’ex Fim è stata presente, come si conviene in ogni campagna elettorale, nei programmi e negli incontri pubblici, ma nulla più. Il fatto è che, in quella conferenza, erano state assunte decisioni le cui risultanze sembrava richiedessero tempi tutto sommato brevi, mettendo finalmente in condizione Comune, proprietà dell’ex Fim, Ecoelpidiense, Arpam, Provincia, Soprintendenza di mettere la parola fine a una questione che sta bloccando bonifica e riqualificazione dell’area da tempo immemore. A tutt’oggi, non si registrano novità e, per di più, si avvicina a grandi passi la scadenza (31 dicembre) della proroga temporanea dell’accordo di programma sottoscritto con la Provincia di Fermo riguardo l’assetto urbanistico di quell’area strategica per la città. E così, Franchellucci, più e più volte arringato sulla vicenda ex Fim quando era sindaco, adesso ricambia la ‘cortesia’ e, a ruoli invertiti, è lui a sollecitare aggiornamenti con una interpellanza in cui chiede conto dello stato dell’arte della vicenda ex Fim. Dopo aver richiamato dichiarazioni pubbliche di Massimiliano Ciarpella sui tanti errori fatti sull’ex Fim, sul dover procedere a una revisione del progetto urbanistico con riduzione delle volumetrie, Franchellucci chiede: "A quasi 5 mesi di mandato, Ciarpella ha avuto modo di interloquire con la proprietà, Fim spa, e con quali risultanze? Come prosegue l’iter legato alla ‘cattedrale’ e che posizione sta assumendo il sindaco? Quali atti sono stati, o saranno redatti per la revisione dell’accordo di programma e per comunicare formalmente alla proprietà la riduzione delle volumetrie e la rivisitazione del progetto?".