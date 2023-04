L’ex presidente della Steat: su quell’area nessuna speculazione

Respinge al mittente le accuse di cattiva gestione della Steat l’ex presidente Fabiano Alessandrini, ricorda che i bilanci sono sempre stati depositati e validati dagli organismi di controllo: "L’attuale presidente – sottolinea Alessandrini – dà i numeri, una volta i milioni di debito sono 8, poi diventano 12 e non si sa perché". Alessandrini spiega che secondo le linee guida di Asstra nazionale e la normale tecnica contabile, un’azienda è virtuosa quando gli oneri finanziari non superano il 2 per cento del fatturato, e Steat in questi anni, nonostante la sottocapitalizzazione storica che ha costretto la società a ricorre ai finanziamenti per tutti gli investimenti, non ha mai superato l’1,5 per cento: "Questo è un vero indicatore finanziario da valutare, e non il rapporto, tanto sbandierato tra indebitamento e fatturato".

Su monte Cacciù, in vendita proprio domani, Alessandrini spiega che si sta facendo una grande confusione: "Il problema non sta nel fatto che il vecchio cda tentò di vendere l’area tre anni fa, ma che lui voglia venderla oggi e per giunta alla metà del valore originario. Noi facemmo dei tentativi di vendita in previsione dell’asta di santa Lucia, volevamo valutare tutte le possibili soluzioni di finanziamento, compreso il riacquisto dell’area di monte Cacciù da parte della Provincia che vanta il diritto di prelazione sull’area. Non abbiamo ritenuto di procedere alla svalutazione dell’area che comunque è e rimane un’area edificabile, ed il mercato alterna i momenti di interesse. Poi abbiamo finanziato diversamente l’acquisto di Santa Lucia ed abbiamo cambiato obiettivo su monte Cacciù". Su quell’area è stato fatto un progetto e un investimento, nel 2020-2021, anche in previsione della normativa sui crediti di carbonio, si decise di valorizzare il parco del versante nord, facendo anche valutare la Co2 annua immagazzinata: "C’è una relazione dettagliata allegata al bilancio sociale 2020-2021, per il quale abbiamo preso anche il premio Unesco in occasione di Tipicità. Per la parte sud abbiamo chiesto al comune di Fermo la trasformazione d’uso in turistico ricettiva, sia per la casa colonica esistente che per il terreno circostante con la possibilità di installare piccole strutture ecocompatibili. L’idea era di creare una struttura capace di accogliere il turismo scolastico nazionale a Fermo, molto richiesto dalle agenzie con cui collaboriamo. Quindi nessuna speculazione, ma una valorizzazione sicuramente si". Quello che non si capisce secondo l’ex presidente Steat è come mai si voglia vendere, quando è ancora pendente il cambio di destinazione in comune: "A meno che certe voci che circolano sul futuro acquisto di certi autobus da un privato non si rivelino vere, allora tutto tornerebbe".