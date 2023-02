L’ex sindaco con Felicioni, competitor eppure vicini

Prendi due candidati sindaci, Alessandro Felicioni e Paolo Petrini, entrambi civici che ufficializzano le loro candidature praticamente in contemporanea. Uno si aspetta si comportino da ovvi competitor ma i due non si ‘beccano’, si sfiorano in punta di fioretto e, anche a livello di impostazione e contenuti sono più vicini di quanto dovrebbe ragionevolmente essere. "Petrini ha fatto bene come sindaco. Rappresenta un ritorno al passato abbastanza marcato – dice Felicioni alla platea che gremisce la sala de La Piccola per la presentazione della sua candidatura e del movimento – ma il ritorno al ‘pater familias’ è come rinnegare tutto quello che è stato fatto. Il Pd, in questi anni, ha avuto tempo di coltivare nuove leve, non l’ha fatto e ha dovuto richiamare un personaggio storico sul cui operato il giudizio è positivo, ma questo ci fa capire che c’è l’occasione per riprenderci il nostro paese". E aggiunge: "Il ritorno al passato non può portarci a uno sviluppo programmatico come quello da noi auspicato, con una visione da qui a 10-20 anni, che va concretizzata giorno dopo giorno". A distanza di una manciata di ore, a chi gli fa notare affinità nelle impostazioni programmatiche sua e di Felicioni, entrambe improntate a una forte attenzione al cittadino visto al centro dell’azione amministrativa, Petrini risponde: "Felicioni non è un cattivo ragazzo. S’è fatto anche un’esperienza. Potrebbe essere un buon collaboratore". Petrini uguale continuità rispetto all’amministrazione uscente? "Ma anche Felicioni dice che dobbiamo andare in continuità su certe questioni". Sul passaggio generazionale: "Non sta lì la questione – chiude Petrini -. Il momento è difficile, si fanno cose anche un po’ strampalate: c’è un presente che cambia continuamente, le carte si rimescolano e uno non sa come affrontarle per cui finisce per diventare anche molto creativo".

Marisa Colibazzi