L’ex sindaco Pignotti torna al lavoro con Forza Italia

E’ tornato al lavoro, l’ex sindaco Alessio Pignotti che, dal 1 ottobre, è in forza al gruppo consiliare regionale di Forza Italia, dell’amica consigliera Jessica Marcozzi, come ‘addetto alla segreteria’. Un incarico deliberato dall’ufficio di presidenza con atto n. 470 del 17 settembre, insieme ad altri (per rimpinguare il gruppo consiliare forzista. Pignotti è stato assunto nello staff di Fi per circa 15.400 euro (lordi) cui si aggiungono i compensi per la performance e lo straordinario per 3500 euro (lordi) annui, oltre a benefit.